Adolescentes que no hablan, pero los adultos ¿escuchan?

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los adultos hoy es intentar conectar con los adolescentes impenetrables (de respuestas monosilábicas, con auriculares al tope de música y portazos como armadura). Sin embargo, esa conexión es posible, y más necesaria que nunca.

La adolescencia es una etapa de transiciones y emociones que se viven intensamente. Para ellos no es una etapa, es su vida, su realidad completa. Por eso, uno de los pilares más importantes en la crianza en esta etapa es la validación emocional. Validar no es estar de acuerdo con todo lo que el hijo dice o hace: es reconocer que lo que siente tiene sentido desde su mundo interno.

Para acompañar bien a tus hijos en esta etapa, primero es fundamental entender qué está pasando dentro de ellos. Hoy, las neurociencias nos enseñan que, durante la adolescencia , el cerebro atraviesa una reestructuración profunda: la corteza prefrontal, que responsable de la regulación emocional, la toma de decisiones y el control de impulsos, todavía está en pleno desarrollo y no termina de madurar hasta los 25 años aproximadamente. Mientras tanto, el sistema límbico, sede de las emociones intensas, opera a plena potencia (eso explica por qué un adolescente puede vivir una discusión con un amigo como una catástrofe). No es exageración ni manipulación: es neurobiología. Cuando entendemos esto, cambia la manera en que miramos a nuestros hijos.

Una crítica pequeña les duele como un rechazo masivo, una alegría pequeña es la gloria absoluta. Tienen una reactividad explosiva: no es que "quieran" ser maleducados, sino que su freno biológico todavía falla. Y en medio de todo eso, están en plena búsqueda de su propia identidad, por lo que necesitan diferenciarse de papá y mamá para saber quiénes son. Por eso, a veces nos llevan la contra solo por deporte.

Validar las emociones

Cuando un adolescente expresa enojo, tristeza o frustración, la respuesta automática de muchos adultos suele ser minimizar (‘no es para tanto’), corregir (‘eso está mal’) o resolver (‘tenés que hacer esto’). Sin embargo, esas respuestas, aunque bien intencionadas, suelen cerrar la puerta al diálogo. Validar implica algo distinto: significa reconocer lo que el otro siente como real y legítimo, sin necesidad de compartirlo ni de resolverlo, solo hay que escuchar sin interrumpir, poner en palabras lo que el otro siente (‘entiendo que te sientas muy frustrado’), y sostener ese momento sin apurarse ni intentar arreglarlo.

padres Una crítica pequeña les duele como un rechazo masivo, una alegría pequeña es la gloria absoluta. Archivo.

Las charlas emocionales y profundas no aparecen de la nada. Se construyen y para eso, el contexto importa tanto como el contenido. Pueden darse en momentos cotidianos: un viaje en auto, mientras cocinan juntos o pintando una habitación de la casa. El adulto tiene que estar disponible pero no invasivo, con preguntas estratégicas que no sean interrogatorios, que inviten a pensar, no a defenderse (‘¿qué fue lo que más te molestó de eso?’, ‘¿cómo te sentiste en ese momento?’, ‘¿Qué pensás ahora que ya pasó?’). Estas preguntas buscan comprender, y cuando el adolescente siente que no está siendo juzgado, es más probable que se abra al dialogo y se anime a profundizar en lo que piensa y siente.

¿Qué tenemos que hacer como padres?

El rol de los padres no es eliminar el malestar de sus hijos, sino acompañarlos a atravesarlo. Esto implica tolerar verlos incómodos, frustrados o tristes sin desesperarse por sacarlos de ahí. También implica marcar límites claros cuando es necesario, pero sin descalificar la emoción. Se puede decir “entiendo que estés enojado” y al mismo tiempo sostener “pero no está bien que faltes el respeto”. No pretendamos ser padres perfectos, sino padres presentes: disponibles para cuando el sufrimiento llegue, consistentes con nuestras acciones y palabras, pero sobre todo dispuestos a aprender junto a ellos.

Veamos algunas estrategias concretas que podés intentar aplicar con tus adolescentes hoy mismo:

Cambiar la frase eliminando el " pero ", sustitúyelo por "y". En caso que nuestro adolescente no quiera ir a la escuela, una frase calmante como "entiendo que estés frustrado, pero y sé que mañana tienes que ir igual" puede abrirnos opciones nuevas.

sustitúyelo por "y". En caso que nuestro no quiera ir a la escuela, una frase calmante como "entiendo que estés frustrado, pero y sé que mañana tienes que ir igual" puede abrirnos opciones nuevas. Nombrando la emoción los ayudamos a identificarla, y así lidiamos adecuadamente con la situación. No es lo mismo tristeza que cansancio, aunque ambas les den ganas de atornillarse a la cama.

los ayudamos a identificarla, y así lidiamos adecuadamente con la situación. No es lo mismo tristeza que cansancio, aunque ambas les den ganas de atornillarse a la cama. Eviten el latiguillo de " yo a tu edad " porque no aporta nada a la conversación. Comparar sus problemas con los tuyos no lo hace sentir validado, sino disminuido.

porque no aporta nada a la conversación. Comparar sus problemas con los tuyos no lo hace sentir validado, sino disminuido. Escuchar sin querer solucionar el problema, porque puede que solo necesite descargar su peso emocional. Apliquen humildad y pregunten: "¿Querés que te escuche, que te dé mi opinión o que te ayude a buscar una solución?".

porque puede que solo necesite descargar su peso emocional. Apliquen humildad y pregunten: "¿Querés que te escuche, que te dé mi opinión o que te ayude a buscar una solución?". Enseñar autocontrol empieza en los adultos. La calma es el ancla en tormenta: si el adolescente grita y los padres gritan, nadie lidera, todo es un caos. Los adultos tienen que marcar el compás, hablar sin gritar pone orden en la comunicación.

La calma es el ancla en tormenta: si el grita y los padres gritan, nadie lidera, todo es un caos. Los tienen que marcar el compás, hablar sin gritar pone orden en la comunicación. Mostrar la vulnerabilidad propia invita a actuar en reflejo. Si los padres nunca admiten que están triste o que se equivocaron, los hijos sentirán que deben ser perfectos para ser aceptados, para ser como mamá y papá. La ejemplaridad también se ve en esto, somos todos humanos con dolencias y fortalezas, mirémoslas y mostremos cómo se gestionan.

Si los nunca admiten que están triste o que se equivocaron, los sentirán que deben ser perfectos para ser aceptados, para ser como mamá y papá. La ejemplaridad también se ve en esto, somos todos humanos con dolencias y fortalezas, mirémoslas y mostremos cómo se gestionan. Técnica del "trabajo en paralelo". Funciona muy bien hablar mientras hacen juntos algo más. Arreglar el auto, cocinando, haciendo ejercicio o jugando un videojuego ¿cuál es la clave? El hecho de no tener que sostener la mirada directamente les da seguridad para soltarse.

Funciona muy bien hablar mientras hacen juntos algo más. Arreglar el auto, cocinando, haciendo ejercicio o jugando un videojuego ¿cuál es la clave? El hecho de no tener que sostener la mirada directamente les da seguridad para soltarse. Preguntas abiertas clave. La típica pregunta "¿cómo te fue?" solo la responden con un insulso "bien". Cambiar el estilo de pregunta por una más creativa como "¿qué fue lo más absurdo que pasó hoy?", abre la puerta a un dialogo más reflexivo, recurrir a otros detalles, nuevos contextos, en fin, genera un dialogo más genuino.

La típica pregunta "¿cómo te fue?" solo la responden con un insulso "bien". Cambiar el estilo de pregunta por una más creativa como "¿qué fue lo más absurdo que pasó hoy?", abre la puerta a un dialogo más reflexivo, recurrir a otros detalles, nuevos contextos, en fin, genera un dialogo más genuino. Respetar los silencios. A veces, estar en la misma habitación sin hablar es el primer paso para que ellos inicien la conversación. Sus silencios también dicen muchas cosas, aprender a interpretarlos es un arte en el ejercicio de la parentalidad.

madre-y-adolescente-scaled Los adultos tienen que marcar el compás, hablar sin gritar pone orden en la comunicación. Archivo.

Nuestra relación es lo que nos salva

Ahora bien, nada de esto funciona si el vínculo está debilitado. La validación emocional no una técnica aislada: es parte de una relación. Si el adolescente siente que sólo se le habla cuando hay un problema, difícilmente se abra. Por eso, es fundamental construir momentos de conexión sin agenda, donde el foco no sea corregir sino compartir. No es fácil criar adolescentes: exige paciencia, coherencia y mucha presencia emocional. Pero también es una oportunidad única para fortalecer el vínculo y acompañar a una persona en uno de los procesos más importantes de su vida, la construcción de su identidad. Cuando un adolescente se siente escuchado, respetado y contenido, no solo atraviesa mejor sus conflictos, sino que desarrolla herramientas internas que le van a servir para toda la vida.

Muchas veces sentirán que le hablan a la pared, pero les aseguro que sus palabras y su presencia penetran esa pared. La adolescencia fluctúa entre el duelo de dejar la infancia, la búsqueda de la individualidad y volverse más grande cada día, y todo eso es un proceso ruidoso. Sin embargo, si logramos mantener el puente del dialogo, de la validación y la confianza verán cómo, poco a poco, esa tormenta de hormonas y silencios da paso a un adulto empático, seguro de sí mismo y, sobre todo, consciente de que tiene en sus padres un refugio incondicional. Tengan paciencia: lo estás haciendo mejor de lo que creen, y el vínculo que están forjando hoy será el regalo más grande de sus vidas adultas.

* Lic. Milagros Ramírez. cadafamiliaesunmundo.com

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