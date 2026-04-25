Nuñez: derrumbe en una excavación sobre Avenida Lugones

Tres obreros quedaron atrapados tras un derrumbe en una excavación en Nuñez, sobre la Avenida Lugones. Dos fueron rescatados y derivados al Hospital Pirovano.

Tres obreros quedaron atrapados tras un derrumbe en una excavación sobre la Avenida Lugones, en el barrio porteño de Nuñez, según confirmaron las autoridades. Uno de ellos pudo salir por sus propios medios.

Los otros dos trabajadores fueron rescatados poco después por personal del SAME aéreo y derivados al Hospital Pirovano, aunque se encuentran fuera de peligro. El siniestro se produjo en una obra en construcción sobre Lugones, entre el Puente Labrun y La Cachila, cerca del estadio de River.

Derrumbe en Núñez: rescate de obreros en Lugones Allí, una empresa realizaba una excavación para la colocación de un caño pluvial. Durante las tareas se produjo el desmoronamiento de un sector de tierra de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho, cuando trabajaban tres operarios.