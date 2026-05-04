Godoy Cruz abrió las inscripciones para el padrón de extranjeros: cómo acceder

El municipio de Godoy Cruz confirmó que los extranjeros pueden acceder al padrón para participar de elecciones.

Godoy Cruz anunció este lunes 4 de mayo que ya se encuentra habilitada la opción de que los extranjeros residentes en el municipio se anoten en el padrón del departamento y así poder participar de distintos actos como las elecciones. Los detalles y requisitos.

Como todos los años, según lo establece la Ley 1079, entre el 1 de mayo y el 31 de julio se abre la inscripción para el padrón de extranjeros. Es para aquellas personas nacidas en otros países que quieran inscribirse en el registro municipal.

Luego de la publicación del padrón definitivo, quedarán habilitados para votar en las elecciones municipales.

Inscripción al padrón de extranjeros online Cabe destacar que la inscripción es online y se habilitará a partir del 1º de mayo.

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