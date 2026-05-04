Todo lo que hay que saber sobre el uso de la tarjeta SUBE en el transporte del este

El sistema SUBE comenzó a operar oficialmente en el este mendocino y ya se siente el cambio en la rutina diaria de quienes usan el colectivo. Desde este lunes 4 de mayo, los usuarios pueden pagar con la tarjeta nacional, aunque por ahora convive con los métodos tradicionales.

La implementación incluye departamentos como San Martín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa, donde las unidades ya cuentan con validadoras instaladas. Esto permite que el sistema funcione desde el primer día, aunque con una adaptación progresiva.

Con la SUBE en marcha, el transporte del este cambia su dinámica. La transición durará meses y suma nuevas formas de viajar.

Uno de los puntos que más dudas generaba era cuánto tiempo convivirán los sistemas de pago. Según explicó a MDZ el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, esta etapa no será inmediata.

“Los dos sistemas van a convivir aproximadamente entre 3 y 4 meses”, señaló, y aclaró que ese plazo dependerá de cómo los usuarios adopten el nuevo sistema. La experiencia en el Gran Mendoza indica que la adaptación suele ser rápida.

Durante este período, se podrá pagar con tarjeta SUBE, con la tarjeta de la empresa o en efectivo. La idea es evitar complicaciones y facilitar el cambio gradual.

El trasbordo y los nuevos beneficios

Con la llegada de la SUBE también se incorporan beneficios que antes no estaban disponibles en el este. Uno de los más importantes es el sistema de trasbordo.

Borrego confirmó que funcionará igual que en el área metropolitana: habrá hasta dos trasbordos dentro de los 90 minutos con descuentos sobre la tarifa. Esto incluye tanto recorridos internos como viajes hacia el Gran Mendoza.

Además, el sistema introduce el concepto de usuario frecuente, que reemplaza descuentos específicos que ofrecían algunas empresas. Quienes viajen más podrán acceder a rebajas progresivas que pueden alcanzar cerca del 35% mensual.

Qué pasa con las primeras experiencias

sube zona este El sistema SUBE llegó al este y comienza una etapa de adaptación. Usuarios destacan comodidad y choferes marcan mejoras en seguridad. X @NatalioMema

En la calle, el sistema ya empezó a mostrar sus primeros resultados, con algunas dificultades iniciales pero buena recepción general. Choferes y pasajeros coinciden en que el cambio es positivo.

“Al principio sí, hubo algunos inconvenientes, pero ya empezó a andar”, contó un chofer en diálogo con MDZ Radio. También aseguró que todas las unidades nuevas ya cuentan con el sistema instalado. Del lado de los usuarios, la comodidad aparece como uno de los principales puntos a favor. “Es más fácil, les gusta”, resumió el conductor sobre la reacción de la gente.

Uno de los cambios más visibles tiene que ver con el uso del efectivo. Para muchos usuarios, la SUBE resuelve un problema cotidiano. “Siempre tenía inconvenientes porque cada vez se mueve menos efectivo”, explicó un pasajero, que valoró poder cargar la tarjeta desde el celular. También destacó que el sistema ya funciona en otros puntos, lo que simplifica los viajes.

Otro usuario que viaja todos los días desde Luján a Palmira remarcó la diferencia con el sistema anterior. “Era muy engorroso cargar una tarjeta y después otra”, contó, y señaló que ahora el proceso será más simple.

Mientras la instalación del sistema se unifica durante los próximos meses. Desde el Gobierno explican que el sistema ya está coordinado con el Gran Mendoza, el Valle de Uco y San Rafael y que apunta a facilitar la movilidad entre regiones y mejorar la experiencia del usuario.