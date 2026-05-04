Luz y gas: cómo quedan las tarifas desde mayo tras los cambios del Gobierno

Las facturas de servicios vuelven a moverse en mayo. El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en las tarifas eléctricas del AMBA y, al mismo tiempo, dispuso una bonificación adicional para usuarios de gas alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La medida combina dos movimientos que llegan en paralelo: por un lado, aumentos en los valores de distribución de Edenor y Edesur; por el otro, un refuerzo transitorio para amortiguar parte del impacto en los sectores subsidiados.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución y los cuadros tarifarios que se aplican desde las cero horas del 1 de mayo. En el caso de Edenor, el ajuste total del CPD asciende al 4,10% respecto de abril. Para Edesur, la actualización llega al 3,91%. Estos porcentajes surgen de la fórmula de actualización mensual y de otros componentes vinculados al esquema regulatorio de las distribuidoras.

La actualización alcanza a usuarios residenciales con y sin subsidio, además de otras categorías tarifarias. También incluye clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, es decir, aquellos que inyectan energía a la red. En las resoluciones, el ENRE instruyó a las empresas a identificar en la factura el costo del Mercado Eléctrico Mayorista y el subsidio del Estado nacional, cuando corresponda.

Qué pasa con los subsidios eléctricos

El esquema de mayo no se limita al aumento de distribución. La Secretaría de Energía también fijó, para el período comprendido entre mayo y julio de 2026, una bonificación adicional extraordinaria del 10,67% sobre el consumo base para los usuarios de electricidad incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Ese beneficio se suma a la bonificación general ya prevista en el esquema oficial.

Además, el Gobierno actualizó el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que quedó establecido en $2.280 por megavatio hora desde el 1 de mayo. Ese valor se aplica sobre los consumos realizados a partir de esa fecha y forma parte del reordenamiento del sistema energético que el Ejecutivo viene implementando en medio de la emergencia del sector.

Bonificación adicional para el gas

En paralelo, la Secretaría de Energía dispuso una bonificación extraordinaria del 25% para usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes que sean beneficiarios del régimen SEF. A diferencia de la bonificación eléctrica, este descuento fue definido exclusivamente para mayo. La resolución establece que el beneficio se adiciona a la bonificación general del Decreto 943/25 y reemplaza el porcentaje extraordinario previsto previamente para este tramo del año.

El alcance incluye a usuarios residenciales vulnerables, entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras categorías sin fines de lucro asimilables. El Enargas deberá implementar la medida en los cuadros tarifarios y en los mecanismos de facturación correspondientes. Con esta decisión, el Gobierno busca sostener una transición gradual en la reducción de subsidios, aunque las boletas seguirán marcadas por la recomposición de costos energéticos y por el consumo real de cada usuario.