Aumenta el gas en mayo: cómo quedan las tarifas y qué cambia en la factura

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó un nuevo aumento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde el 1° de mayo de 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, impacta a los usuarios del AMBA y actualiza los cuadros tarifarios de distribuidoras como Metrogas y Naturgy BAN.

El incremento en las boletas de gas se enmarca en la emergencia energética vigente hasta diciembre de 2027 y en las revisiones tarifarias quinquenales, que prevén subas mensuales hasta 2030. La decisión responde a lineamientos del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, para continuar con la actualización de precios del sector energético.

Entre los principales cambios que impactarán en las facturas, se destacan:

Los nuevos valores dependen de la categoría y el nivel de consumo. En el caso de Metrogas, los usuarios R1 (menor consumo) pagarán cerca de $3.976 en CABA y $4.591 en el conurbano, mientras que en las categorías más altas (R4) las facturas superan los $90.000.

El cargo por consumo se ubicará en torno a $281 por metro cúbico para la mayoría de los usuarios, con valores más elevados en segmentos de mayor demanda.

Por su parte, Naturgy BAN aplicará nuevos cuadros tarifarios en la zona norte del conurbano: los usuarios R1 pagarán alrededor de $3.257, mientras que las categorías más altas alcanzarán los $34.800. El precio por metro cúbico rondará los $266 para usuarios promedio y superará los $350 en los segmentos de mayor consumo.