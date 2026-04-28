Restringen el suministro de gas en estaciones de servicio e industrias ante la ola de frío

La llegada anticipada de bajas temperaturas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) puso en jaque el sistema energético. Ante el aumento del consumo residencial, las distribuidoras Metrogas y Naturgy BAN comenzaron a aplicar cortes en el suministro de gas a usuarios industriales y estaciones de servicio con contratos "interrumpibles", dejando a varios puntos de carga de GNC fuera de operación.

Las temperaturas registradas en los últimos días del mes de abril se situaron significativamente por debajo de los promedios históricos. Esto disparó la demanda prioritaria (hogares), obligando a las empresas a ejecutar las cláusulas de interrupción de servicio para los grandes consumidores.

Cabe señalar que ya hay largas filas en las pocas estaciones con suministro remanente y cese de actividades en sectores manufactureros dependientes del gas de red.

A pesar de que la narrativa oficial y empresarial apunta hacia la Argentina como un futuro exportador neto de gas (gracias a Vaca Muerta), la realidad operativa de abril de 2026 muestra que los "cuellos de botella" persisten.

La semana pasada, el Ejecutivo nacional decidió cancelar la compra masiva de barcos regasificadores, una medida que hoy se lee con preocupación en el mercado. La apuesta oficial era que la producción local y el llenado de los gasoductos troncales serían suficientes para este invierno, pero la meteorología se adelantó a los cálculos técnicos.

El problema detrás de esta restricción no es la producción en boca de pozo, sino el transporte. Los gasoductos existentes operan al máximo de su capacidad. Sin las obras de reversión del Gasoducto Norte y la finalización de las plantas compresoras pendientes, el gas del sur no puede llegar con la presión necesaria a todo el país durante los picos de consumo.

¿Qué estaciones de servicio son las primeras en cerrar?

Aquellas que tienen contratos interrumpibles. Estos contratos son más económicos, pero permiten a la distribuidora cortar el servicio sin previo aviso cuando el sistema entra en emergencia para priorizar a los hospitales y hogares.