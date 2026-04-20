Subsidio a garrafas 2026: el Gobierno fijó en $9.593 el reintegro y lanzó un nuevo esquema focalizado

El Gobierno nacional estableció en $9.593 el reintegro por cada garrafa social de 10 kilos , en el marco del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , que reemplaza al anterior Programa Hogar. La medida, oficializada mediante la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, busca redefinir la política de asistencia para usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) sin acceso a la red de gas natural.

El esquema implementa un sistema de devolución directa del dinero (cashback) en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables. De esta manera, los usuarios pagan la garrafa al precio de mercado y luego reciben el reintegro correspondiente.

Según la normativa, durante el período invernal —entre el 1° de abril y el 30 de septiembre— el beneficio cubrirá hasta dos garrafas mensuales por hogar, mientras que el resto del año se reconocerá una unidad por mes.

El monto fijado de $9.593 podrá ser actualizado por el Gobierno en función de variables como el precio del butano y los costos logísticos asociados a la producción y distribución del GLP.

Los incrementos de los precios de las garrafas para uso domiciliario golpean una vez más a los sectores de menores recursos, muchos de los cuales no tienen acceso a la red de gas natural. Foto: Foto NA

Inscripción: requisitos y pasos

Para acceder al subsidio, los usuarios deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), completando sus datos personales y socioeconómicos. La inscripción habilita a generar la transacción de compra con asistencia económica.

La evaluación de cada solicitud estará a cargo del cruce de datos entre organismos oficiales. En este proceso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportará información sobre los ingresos de los hogares para determinar la elegibilidad.

El nuevo sistema reemplaza al esquema anterior, que otorgaba subsidios de forma más generalizada. Con el SEF, el Gobierno apunta a una mayor focalización del gasto público, en línea con las políticas de reducción de subsidios energéticos implementadas en los últimos meses.

Principales cambios:

Implementación de reintegros en lugar de subsidios directos previos

Evaluación más estricta de ingresos

Digitalización del proceso mediante registros online y pagos electrónicos

El Banco de la Nación Argentina será el encargado de proveer la infraestructura digital para canalizar los pagos, lo que forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema de subsidios.

Especialistas en energía y economía destacan que este modelo busca reducir filtraciones y mejorar la eficiencia del gasto, aunque advierten sobre posibles dificultades en el acceso para sectores vulnerables con menor inclusión financiera.

Los ajustes en subsidios

La implementación del SEF se enmarca en un proceso de reordenamiento de subsidios energéticos impulsado por el Ministerio de Economía, con el objetivo de reducir el peso fiscal y orientar la asistencia hacia los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con informes recientes de consultoras y organismos oficiales, el gasto en subsidios energéticos fue uno de los componentes clave del déficit fiscal en años anteriores, lo que motivó cambios en su diseño.

En este escenario, el nuevo esquema de garrafas sociales busca equilibrar dos objetivos: sostener la ayuda a los hogares sin acceso a gas de red y mejorar la eficiencia del gasto público.

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