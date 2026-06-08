Crece la tensión en Medio Oriente: el petróleo opera al alza y las bolsas de Asia cerraron en rojo

Las tensiones en Medio Oriente vuelven a crecer en medio de las dilataciones en las negociaciones de paz. En ese sentido, el precio del petróleo opera al alza y los principales índices bursátiles del mercado asiático cerraron con caídas.

El mando militar de Israel anunció que escuadrones de su Fuerza Aérea completaron misiones de ataque contra infraestructuras clave ubicadas en el oeste y centro de Irán. En tanto, las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Teherán.

El precio del petróleo Brent cotiza a US$ 86,64 el barril, una suba diaria de 1,5%. En tanto, el crudo WTI opera a US$91,9.

Las bolsas de Asia

En ese sentido, los mercados de Asia cerraron en rojo: el Nikkei (-3,85%), Hang Seng (-1,22%), Shanghai (-1,7%), Sensex (-0,97%).