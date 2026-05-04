Suspenden las clases presenciales en una localidad de Mendoza por el Zonda

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que este lunes 4 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Uspallata.