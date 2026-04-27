Anticipan "heladas parciales" y hay alerta por Zonda: así estará el tiempo este martes en Mendoza

Si bien no se esperan demasiados cambios en cuanto a la temperatura, se prevé la posibilidad de heladas durante la jornada.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 28 de abril una jornada sin demasiados cambios respecto del inicio de la semana en Mendoza, aunque se anuncian heladas parciales; una mínima de 5ºC y una máxima de 18ºC.

En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por viento Zonda durante la tarde y noche en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, indicaron.

alerta zonda El SMN emitió un alerta por Zonda para el sur de Mendoza.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza El miércoles se presentará despejado y con leve ascenso de la temperatura. Además se esperan precipitaciones en la cordillera del sur provincial. La máxima promedio en el llano rondaría los 20ºC.

El jueves, en tanto, se anticipa “bueno, con poco cambio de la temperatura” y vientos moderados del sector sur, con una mínima de 7ºC y una máxima de 19ºC.