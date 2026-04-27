Banco Nación lanza 20% de descuento en televisores para el Mundial: cómo aprovecharlo

El Banco Nación lanzó una promoción para quienes buscan renovar el televisor de cara al Mundial de Fútbol 2026. Se trata de un 20% de reintegro con un tope de $50.000 por cliente, disponible por tiempo limitado y con condiciones específicas de pago.

Cómo acceder a la promoción del Banco Nación para ver el Mundial de Fútbol en alta definición.

El beneficio está vigente hasta el 30 de abril y aplica exclusivamente a compras online. Para acceder al reintegro, es necesario:

Entre los comercios disponibles se encuentran Frávega, Naldo, Samsung, Newsan y Cetrogar, lo que permite comparar precios y elegir entre distintas marcas.

Cuánto se puede ahorrar con el reintegro

El descuento es del 20% con un tope de $50.000, por lo que el mayor beneficio se obtiene en compras cercanas a los $250.000. A partir de ese monto, el ahorro se mantiene en el límite máximo establecido.

Se trata de una oportunidad para adquirir televisores con descuento en la previa de uno de los eventos deportivos más importantes, con la posibilidad de elegir entre distintas gamas y modelos.

Últimos días para participar del sorteo del Mundial

En paralelo, el Banco Nación también encara la recta final de su sorteo por viajes al Mundial 2026, vigente hasta el 30 de abril.

Los clientes pueden sumar chances utilizando tarjetas Visa del banco en consumos cotidianos o a través de otras modalidades. El premio incluye paquetes para viajar a Estados Unidos con entradas, vuelos y alojamiento.

El sorteo se realizará en mayo y definirá a los ganadores de esta experiencia, en una promoción que acompaña las ofertas vigentes para equiparse antes del torneo.