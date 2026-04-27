Estos son los ocho departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 28 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 28/4
Guaymallén
- En calle Tirasso, entre Mendoza y Santo Tomás de Aquino. En calle Fitz Roy, entre calles Tirasso y La Purísima. En calle La Purísima, entre Proyectada G223 y Las Águilas. En el barrio Amanecer y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En calle Aristóbulo del Valle, entre Quintana y Garza Mora. Entre calles La Totora, Las Rosas, Las Arabias, Aristóbulo del Valle y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 11.00 h.
Luján
- En calle El Tropezón, hacia el este de Proyectada J398. En calles Del 48, Las Pircas, Proyectada J401 y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Boedo y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En barrios Mutual YPF, Quintas de Boedo, en loteos Bodega Foster, Alma Gardenia y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En el carril Gómez, entre calles Urquiza y Castro Barros, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°50, entre barrio La Sarita y calle Ejército de Los Andes. En barrios La Sarita, El Triángulo y zonas aledañas; Barcala. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Palma, entre Mercedes Tomasa de San Martín y callejón El Ángel. Entre calles 60 Granaderos, Padre Vera, Palma, Maza y adyacencias. De 10.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En calle Félix Araujo, hacia el este de Núñez, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Unión, entre Corredor Productivo y calle N°6. En finca El Olmo; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Bodega Boutique Pócima. En calle El Manzanito, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89, camino hacia finca La Pita; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Emilio Civit, Coronel Campos, Balcarce y Provincia de Mendoza. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Pichana, entre Ramón Vera y Gatica; Salto de las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Ejército de Los Andes, hacia el este de Mitre; Villa 25 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.
- En la intersección de calle Línea Ancha con Larga Vieja y zonas aledañas; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.