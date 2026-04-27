Narcoenvío a Mendoza: secuestran 39 kilos de cocaína ocultos en un auto y detienen al conductor

El procedimiento se realizó en un control sobre la Ruta 38, en Catamarca. La cocaína tenía a Mendoza como destino y estaba escondida en el vehículo.

El cargamento de cocaína secuestrado en Catamarca y que tenía Mendoza como destino.

Un cargamento de más de 39 kilos de cocaína que tenía como destino la provincia de Mendoza fue secuestrado este fin de semana en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 38, en Catamarca. Durante el procedimiento, además, fue detenido el conductor del vehículo en el que era trasladada la droga.

El hecho ocurrió durante un control de ruta, cuando efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 Catamarca, de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detuvieron la marcha de un Citroën C3 que había partido desde La Quiaca, Jujuy, con destino final en territorio mendocino.

Al inspeccionar el rodado mediante un escáner móvil, los uniformados detectaron irregularidades en el torpedo y los zócalos, lo que motivó una requisa más exhaustiva.

El hallazgo del cargamento de cocaína En ese contexto, los gendarmes hallaron 54 envoltorios ocultos, entre ellos paquetes compactos y bultos amorfos, que contenían una sustancia sospechosa.

Tras realizar la prueba de campo narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 39 kilos.