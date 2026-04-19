Para maratonear en Netflix: la serie que se transformó en un fenómeno estrenó seis capítulos estremecedores

El catálogo de Netflix se sacude nuevamente y esta vez con seis nuevos episodios de un thriller portugués muy aclamado. Rabo de Peixe (Marea alta) está inspirada en hechos reales y regresa para profundizar un drama de supervivencia y narcotráfico.

La producción portuguesa transporta a la audiencia a las Islas Azores y al pueblo de Rabo de Peixe. La historia comienza cuando una tonelada de cocaína naufraga en las costas locales cambiando para siempre el destino de un grupo de amigos.

Lo que comenzó como una oportunidad para salir de la pobreza, pronto se transformará en un espiral de peligro, persecuciones y dilemas morales.

En estos nuevos seis capítulos de la serie la tensión llega a niveles insospechados . No solo se logra mantener un ritmo vertiginoso sino que la serie explora las consecuencias psicológicas de las decisiones extremas que toman los protagonistas.

La historia que inspiró a esta serie se remonta a un suceso verídico ocurrido en el año 2001 que le da un toque crudo y auténtico. El contraste entre la belleza natural de la isla y la oscuridad del crimen organizado crea una atmósfera única.

A medida que avanzan los capítulos, los protagonistas enfrentan giros inesperados que ponen a prueba su lealtad y sus límites.