Netflix tiene un drama sobre una historia real de supervivencia extrema

En Netflix está este drama de supervivencia basado en hechos reales, donde un surfista lucha por sobrevivir tras caer en un acantilado en Fuerteventura .

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares del mundo. Su catálogo incluye películas, series y documentales de distintos países y géneros. Entre sus propuestas, hay producciones españolas que han ganado visibilidad internacional. Una de ellas es Solo.

Es una película de drama y aventuras dirigida por Hugo Stuven Casasnovas. Está basada en hechos reales y se estrenó en 2018. La historia sigue a Álvaro Vizcaíno, un joven surfista que viaja a Fuerteventura en busca de la ola perfecta. Allí sufre un grave accidente al caer por un acantilado en una zona remota de la isla.

netflix NETFLIX. Solo Netflix

A partir de ese momento, la película se centra en su lucha por sobrevivir. Con heridas graves y en un entorno hostil, Álvaro debe resistir durante 48 horas. Mientras intenta mantenerse con vida, también reflexiona sobre su pasado y las decisiones que lo llevaron hasta ese punto.

El reparto está encabezado por Alain Hernández, quien interpreta a Álvaro Vizcaíno. Lo acompañan Aura Garrido, Ben Temple y Leticia Etala. La duración es de 92 minutos.