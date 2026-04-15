Netflix: dos películas argentinas imperdibles con Guillermo Francella

Dos películas con Guillermo Francella disponibles en Netflix que combinan humor y drama. De qué tratan Granizo y Mi obra maestra.

Netflix ofrece un catálogo amplio de cine argentino que combina comedia, drama y grandes actuaciones. Entre las películas disponibles con Guillermo Francella se destacan Granizo y Mi obra maestra, dos propuestas muy distintas pero igualmente populares dentro de la plataforma.

Mi obra maestra se estrenó en 2018 y está dirigida por Gastón Duprat. La historia gira en torno a la amistad entre un galerista de arte y un pintor en decadencia. Todo comienza cuando el comerciante intenta relanzar la carrera de su amigo con un plan poco convencional, que termina poniendo a prueba su relación.

El elenco está encabezado por Guillermo Francella y Luis Brandoni, acompañados por Raúl Arévalo, Andrea Frigerio y otros actores. Es una comedia dramática con un tono sarcástico y emocional, que mezcla situaciones divertidas con momentos más reflexivos sobre el arte, la amistad y el éxito. Tiene una duración de 104 minutos.

mi obra maestra.jpg NETFLIX. Mi obra maestra Netflix

La otra recomendación es Granizo, estrenada en 2022. En esta historia, Francella interpreta a Miguel Flores, un reconocido meteorólogo televisivo que pierde credibilidad tras no anticipar una fuerte tormenta de granizo. A partir de ese momento, su vida cambia por completo.