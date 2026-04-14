Ideal para maratonear: la miniserie de Netflix basada en hechos reales sobre un asesino y estafador

La miniserie de Netflix está basada en un asesino real que engañaba turistas en Asia en los años 70. Muestra crímenes, estafas y su búsqueda internacional.

Netflix es una de las plataformas más importantes del streaming, con un catálogo amplio de series, películas y miniseries basadas en hechos reales. Entre ellas se destaca La serpiente, una producción británica que recrea uno de los casos criminales más impactantes de los años 70.

Es una tira estrenada en 2021 y coproducida por la BBC y Netflix. Está basada en la historia real del asesino Charles Sobhraj, conocido por atacar a turistas occidentales en Asia durante la década de 1970. La serie muestra cómo operaba bajo distintas identidades para engañar y manipular a sus víctimas.

netflix NETFLIX. La serpiente Netflix Sigue la investigación para detener a Sobhraj, mientras recorre países como Tailandia, Nepal e India. A la vez, muestra cómo el criminal se acerca a jóvenes viajeros del llamado “camino hippie”, a quienes seduce antes de cometer sus delitos. La historia combina crimen, suspenso y drama psicológico, con una narrativa que alterna tiempos y perspectivas.

Cuenta con una única temporada de 8 episodios, con una duración aproximada de entre 55 y 60 minutos cada uno. En el reparto principal se destaca Tahar Rahim en el papel de Charles Sobhraj, junto a Jenna Coleman como Marie-Andrée Leclerc. También participan Billy Howle, Ellie Bamber y Tim McInnerny, entre otros.

La dirección estuvo a cargo de Hans Herbots y Tom Shankland, con un enfoque visual que recrea fielmente la estética de los años 70. La serie utiliza saltos temporales para mostrar tanto los crímenes como la investigación internacional que buscaba atraparlo.