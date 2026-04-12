La miniserie de Netflix basada en una historia real ideal para maratonear

Una miniserie de Netflix basada en hechos reales que sigue la historia de una joven que engañó a la élite de Nueva York.

Netflix se consolidó como una plataforma clave para contar historias basadas en hechos reales. Entre sus miniseries más comentadas aparece Inventando a Anna, una producción que mezcla drama y engaño. Es una buena opción para quienes buscan algo corto y atrapante para ver en pocos días.

La historia está inspirada en el caso real de Anna Sorokin, una joven que se hizo pasar por heredera millonaria bajo el nombre de Anna Delvey. Durante años, logró moverse entre la alta sociedad de Nueva York, engañando a bancos, hoteles y personas influyentes. La serie sigue la investigación de una periodista que intenta descubrir quién es realmente.

Inventando a Anna Foto: Netflix Netflix. Inventando a Anna Netflix La miniserie fue creada por Shonda Rhimes. A lo largo de sus episodios, combina el drama judicial con momentos de humor y tensión. También muestra el impacto que el caso tuvo en los medios y en quienes se cruzaron con Anna.

El elenco está encabezado por Julia Garner, quien interpreta a Anna. La acompañan Anna Chlumsky como la periodista Vivian Kent, además de Laverne Cox, Arian Moayed y Alexis Floyd en roles importantes.

En cuanto a su duración, la miniserie cuenta con 9 episodios. Cada uno tiene una extensión que ronda entre los 60 y 80 minutos. Esto la convierte en una propuesta ideal para maratonear durante un fin de semana o en pocos días.