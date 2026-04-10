La miniserie de suspenso imperdible en Netflix para este fin de semana

Esta miniserie de Netflix sigue a una autora que investiga a su misterioso vecino y descubre secretos que pondrán su vida al límite.

La bestia en mi es una miniserie estadounidense de suspenso psicológico y crimen producida para Netflix que es perfecta para un fin de semana. La historia se desarrolla a lo largo de ocho episodios y fue lanzada el 13 de noviembre de 2025. Fue creada por Gabe Rotter y combina misterio, tensión y un juego mental entre sus personajes principales.

La protagonista es Aggie Wiggs, interpretada por Claire Danes, una autora que está pasando por un momento difícil en su vida y atraviesa una etapa de bloqueo creativo. Aggie vive una vida tranquila hasta que un nuevo vecino se muda al lado de su casa en Long Island, Nueva York.

Ese vecino es Nile Jarvis, interpretado por Matthew Rhys, un ejecutivo inmobiliario adinerado con un pasado turbio. Nile es sospechoso de haber matado a su primera esposa, y esa sospecha despierta en Aggie una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ella decide escribir un libro sobre él, lo que desata una relación compleja y oscura entre ambos.

Netflix NETFLIX. La bestia en mí Netflix El reparto también incluye a Brittany Snow como la esposa actual de Nile, Nina Jarvis, y a otros personajes que influyen en la investigación y en la historia de Aggie. La serie explora cómo las relaciones humanas, el poder y el pasado pueden impactar profundamente la vida de una persona cuando se mezcla con secretos sin resolver.

La producción de La bestia en mi contó con varios nombres importantes como productores ejecutivos, entre ellos Jodie Foster y Conan O’Brien, y se grabó durante septiembre de 2024 en Red Bank, Nueva Jersey. Obtuvo nominaciones importantes, incluyendo menciones en los Globos de Oro.