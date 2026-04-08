Drama histórico con comedia y crimen que sorprende en Netflix

Una historia de misterio y conspiración en los años 30, con un reparto estelar y giros inesperados que atraparán tu atención en Netflix.

Si te gusta el misterio, el humor y el drama y, además, las historias ambientadas en otras épocas, de seguro te encantará Ámsterdam. Está en Netflix y es una película estadounidense-canadiense escrita, dirigida y producida por el cineasta David O. Russell. Se estrenó en 2022 y mezcla elementos de drama histórico con comedia y crimen. Dura 134 minutos.

La historia sigue a tres amigos de la década de 1930: un médico, una enfermera y un abogado. Ellos se vuelven sospechosos tras el misterioso asesinato de un general retirado de los Estados Unidos y, en el proceso, descubren una conspiración política que podría cambiar el país.

netflix NETFLIX. Ámsterdam Netflix El reparto es muy numeroso y está lleno de actores y actrices reconocidos. Entre los protagonistas están Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington. También participan Chris Rock, Anya TaylorJoy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Rami Malek y Robert De Niro.

La película está inspirada en una conspiración real conocida como el Business Plot de 1933, aunque mezcla hechos históricos con ficción para crear su trama.