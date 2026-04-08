Netflix: una película de suspenso que te hará dudar de todo lo que ves

Un simple accidente familiar se convierte en un misterio inquietante lleno de secretos y tensión que te mantendrá pegado a la pantalla de Netflix.

Para los amantes de los largometrajes que los mantienen inquietos en el sillón, aquí les recomendamos una película estadunidense que estrenó en 2019 y está disponible en Netflix: Fractura es de suspenso psicológico de 2019 y su título original en inglés es Fractured. Fue dirigida por Brad Anderson y escrita por Alan B. McElroy.

La historia se centra en una familia que viaja por carretera en los Estados Unidos luego de una complicada reunión familiar. El padre, Ray Monroe, está en proceso de rehabilitación por su problema con el alcohol y conduce el coche junto a su esposa Joanne y su hija pequeña, Peri.

Durante el viaje hacen una parada para que la niña pueda ir al baño. En ese momento, Peri sufre un accidente y se rompe el brazo. Ray también se golpea la cabeza al intentar socorrerla. La hija es llevada a un hospital, pero al despertarse el padre descubre que no hay registro de la admisión ni del historial médico de su familia en el lugar. Esto lo llena de dudas y desconfianza.

netflix NETFLIX. Fractura Netflix A partir de ese momento, Ray empieza a sospechar que hay una conspiración siniestra en el hospital y que todo lo que sucedió con su hija y su esposa podría no haber ocurrido como él recuerda. La película juega con la percepción de la realidad y con el estado mental del protagonista, haciendo que el espectador cuestione qué es verdadero y qué es producto de su mente.

El reparto principal está encabezado por Sam Worthington, quien interpreta a Ray, y también cuenta con actuaciones de Lily Rabe, Stephen Tobolowsky, Adjoa Andoh y Lucy Capri como Peri.