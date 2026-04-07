Llega a Netflix el duro documental de Silvina Luna y revelaron la fecha de estreno: los detalles

La historia de Silvina Luna volverá a estar en escena con un documental fuerte donde se podrá ver material inédito que nunca salió a la luz. Se tratará de un relato íntimo construido con registros que la artista dejó grabados antes de su muerte.

Lo más impactante que mostrará el documental serán todos los relatos que ella dejó grabados y que movilizarán a las personas. En los últimos días finalmente desde Netflix confirmaron la fecha de estreno y hay expectativa, ya que es una producción audiovisual muy esperada.

Perfecta, la voz de Silvina Luna llegará a la plataforma aparentemente a mediados del 2027 con un retrato íntimo y profundamente conmovedor. El film reunirá material inédito grabado por la actriz, mensajes, videos y reflexiones que compartía con sus familiares y amigos durante el tratamiento.

Netflix confirmó que el documental de Silvina Luna llega a mediados del 2027 a la plataforma Captura de pantalla 2026-04-07 193021 Netflix confirmó que la serie de Silvina Luna llegará en 2027. Foto: X / @fedeebongiorno. En el programa de Florencia de la V hablaron sobre el tema y la conductora fue una de las figuras que participó del documental: "Me costó mucho hacerlo, fui la persona que dio la noticia de su muerte en Intrusos. Cuando lo hice, quedé mal durante mucho tiempo porque, si bien pasamos muchas cosas lindas, el final y cómo la fui viendo a ella con su enfermedad me volvió a llevar a ese momento".