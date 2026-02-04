Muerte de Silvina Luna: la Justicia ordena una nueva pericia clave que puede condenar a Aníbal Lotocki para siempre

El expediente que investiga el fallecimiento de Silvina Luna dio un giro fundamental este miércoles. En un intento por arrojar luz sobre las zonas grises del proceso, la Justicia dispuso una ampliación de la pericia médica realizada meses atrás.

El objetivo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60 es determinar si hubo negligencia o desidia en el monitoreo posterior a la cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki. Tras el deceso de la actriz el pasado 31 de agosto de 2023, la investigación se concentra ahora en descifrar si un seguimiento clínico más riguroso podría haber evitado el trágico desenlace.

La Justicia busca determinar si Aníbal Lotocki falló en los controles posteriores a la cirugía de Silvina Luna.

La resolución del magistrado Santiago Bignone responde a una solicitud directa de la Fiscalía N°1 y plantea interrogantes técnicos determinantes. El peritaje se centrará, en primera instancia, en saber si existió alguna intervención médica capaz de frenar la aparición de la hipercalcemia derivado de los granulomas.

Este trastorno fue, en definitiva, el que desencadenó la falla renal crónica que mantuvo a Silvina Luna en vilo durante años. Se busca precisar si, ante la presencia de estas formaciones anómalas, el profesional actuó con la diligencia que el cuadro requería.

Los granulomas detectados en el cuerpo de la modelo son el eje central de la nueva investigación técnica.

Otro punto de quiebre en la causa es la temporalidad de la atención. Los especialistas deberán establecer en qué momento exacto hubiera resultado oportuno aplicar un tratamiento correctivo, si es que este existía. La Justicia intenta confirmar si hubo una omisión deliberada o accidental de una etapa terapéutica que hubiera revertido la evolución clínica de la paciente.

Aníbal Lotocki, complicado tras el fallecimiento de Silvina Luna Foto: captura TV La junta médica deberá expedirse sobre si la hipercalcemia pudo haber sido evitada a tiempo. Captura de TV

Asimismo, se cuestiona abiertamente si “si los controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki fueron los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevara a cabo”, una definición que podría sellar la suerte penal del denunciado.

Finalmente, la investigación pretende determinar si el médico contaba con los conocimientos y la experiencia necesaria para prever que los granulomas derivarían en las consecuencias fatales que ya todos conocen. La pregunta que la junta médica debe responder es si Aníbal Lotocki estaba en condiciones de evitar el daño con medidas razonables y estándares.

Silvina Luna El juez Santiago Bignone ordenó ampliar los estudios médicos para clarificar la responsabilidad penal. @silvinalunaoficial

Una vez que el cuerpo médico oficial entregue el informe detallado, las actuaciones regresarán a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Con estos nuevos elementos técnicos, la instrucción de la causa entrará en su etapa más crítica, buscando justicia para una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.