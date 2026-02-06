Denuncia y escándalo en la familia de Ricardo Iorio: qué pasó entre Fernanda García y Daiana Iorio

Tras un fuerte descargo en redes de la hija del músico, el conflicto entre Fernanda García y Daiana Iorio escaló y podría terminar en la Justicia.

Un inesperado enfrentamiento salió a la luz en el entorno de Ricardo Iorio. Fernanda García, viuda del artista, apuntó contra Daiana Iorio, la hija mayor del músico. Daiana marcó distancia de García y de su actual pareja, luego de que circularan imágenes grabadas en la casa que perteneció al artista. A partir de esa publicación, la tensión escaló.

"Quiero dejar esta aclaración ya que han circulado videos donde se ve a este hombre (pareja de Fernanda) en la casa de mi padre, con sus cosas, que es un lugar al que yo no he ido después de su fallecimiento", escribió la hija de Iorio en Instagram, donde dejó en claro que no mantiene vínculo alguno con ellos.

Daiana Iorio Instagram El posteo que hizo Daiana Iorio en Instagram. Captura de pantalla Instagram Daianaiorio. En otro tramo de su mensaje, defendió el legado del exlíder de Hermética y Almafuerte: "Su memoria sin lugar a dudas descansa al resguardo de aquellos que no lo traicionaron nunca". Y agregó una reflexión que dio cuenta de la profundidad del conflicto: "La negación u ocultamiento de la realidad, las versiones paralelas, la manipulación, no sólo no conducen a la paz sino que buscan deslucir deliberadamente todo aquello por lo cual él luchó a lo largo de su vida".

En A la Tarde, Luis Bremer profundizó sobre el conflicto que atraviesa la familia de Ricardo Iorio y aportó una aclaración vinculada a la vida personal de Fernanda García. "La situación es más compleja y una aclaración de parte de la familia: Fernanda rehizo su vida luego de la muerte de Ricardo Iorio porque hay muchas versiones y Daiana habla de traición", explicó el periodista.

Daiana Iorio y Ricardo Iorio Daiana es la hija mayor del músico. Instagram Daianaiorio. Según detalló, el enfrentamiento no quedaría solo en el plano mediático. "El tema es que Fernanda denuncia ser amenazada persistente e insistentemente hace un año y medio por la hija del conocido músico, Daiana", señaló el comunicador