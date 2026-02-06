Ernestina Pais se quebró al hablar de su adicción al alcohol: "Bebía llorando"

La periodista estuvo en El ejército de la mañana y recordó sobre el inicio de su adicción al alcohol y el proceso que enfrentó para superarla.

Ernestina Pais rompió en llanto cuando habló de la adicción que tuvo al alcohol.

Ernestina Pais atraviesa una nueva etapa profesional con su participación en la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari y en cartel en el Multiteatro. En paralelo a su regreso a las tablas, la conductora abrió su corazón en una entrevista y habló con honestidad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante su paso por El ejército de la mañana, recordó su internación en un centro de rehabilitación para tratar su adicción al alcohol y la decisión de su entorno de intervenir judicialmente para ayudarla. "Bebía llorando. Arranca desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor", expresó la periodista.

Ernestina Pais en El ejército de la mañana 3 La periodista se sinceró sobre la adicción que tuvo en El ejército de la mañana. Captura de pantalla Youtube Bondi Live. Al profundizar en el tema, la comunicadora reflexionó sobre la raíz del problema: "¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. O sea, la frustración lo supera porque no tenés herramientas, entonces yo creo que mis herramientas ya escaseaban a nivel de poder enfrentar el dolor desde chica".

Pais también destacó el rol fundamental que tuvo el tratamiento que realizó durante seis meses en un espacio especializado. "Un gran lugar donde estuve en la internación donde yo tenía terapias individuales, grupales y vinculares. Y en las vinculares yo empecé a desandar un montón de cosas que yo no sabía que estaban ahí", contó la presentadora.

Esto fue lo que contó Ernestina Pais en El ejercito de la mañana sobre la adicción al alcohol que tuvo Ernestina Pais Habló Sobre La Adicción Que Tuvo Con El Alcohol En uno de los momentos más sensibles de la charla, habló sobre su hijo y el impacto que la situación pudo haber tenido en él: "La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo porque tener una mamá internada me parecía que era un montón. También supe en ese momento gracias a los terapeutas que yo le pude enseñar que del piso se sale".