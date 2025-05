"Es para mejor": Ernestina Pais reflexionó sobre el estado de Martin Ortega, el hijo de Palito, y dio detalles de la internación

La familia conformada por Evangelina Salazar y Palito Ortega está en el centro de atención de la farándula argentina desde hace unas semanas cuando se dio a conocer que el mayor de sus hijos fue internado en una clínica psiquiátrica. Hoy quien habló al respecto fue Ernestina Pais, una de las amigas más cercanas de Martin Ortega.

Una mirada empática hacia una terrible situación

De acuerdo a la poca información que se ha revelado respecto a la situación complicada que vive la familia, quedó revelado que el fotógrafo se encuentra en medio de una dura crisis de salud mental, razón por la cual terminó en la clínica psiquiátrica. A partir de esto, sin la necesidad de recaer en dar detalles, Ernestina Pais aportó su punto de vista sobre la situación enfrente de las cámaras de Desayuno Americano.

El primogenito de Palito Ortega está internado. / Foto: @martinortega_ar

Ante su experiencia y como parte crucial del círculo íntimo de los Ortega, la conductora de televisión comenzó la entrevista para América TV con una postura clara de no revelar más detalles de los que ya se saben sobre Martín Ortega: “No voy a hablar puntualmente de lo de Martín. A mí no me gustaba que hablaran de mí, así que no lo voy a hacer con él. Pero cualquier familia que toma una decisión como esta está en el camino del bien. Es para mejor”.

La familia Ortega completa. / Foto: Gentileza Prensa

Con el corazón abierto y entre las manos, pensó profundamente en el estado actual de su amigo y agregó: "Es una decisión que cuesta, porque uno cree que lo va a encerrar, pero lo mejor que le puede pasar a esa persona es que la familia tome esa decisión”. “Yo siempre digo que preso estás de la sustancia. Antes de internarte, estás preso de eso. En cambio, cuando uno está internado, está trabajando para estar mejor. Y eso siempre es algo bueno”, sumó.

Por último, el movilero encargado de la entrevista le consultó a Ernestina Pais cómo fue la última vez que vio a Ortega y ella recordó que fue en un asado compartido con la familia en la casa de Palito Ortega: “Lo que haya hablado con Martín y con toda la familia, porque los quiero mucho a todos, es algo que me voy a guardar para mí (...) Creo firmemente en lo que te estoy diciendo: es la mejor decisión que puede tomar una familia. Y estoy segura de que Martín quiere estar bien”