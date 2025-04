Preocupación por la salud de Martín Ortega, hijo mayor de Palito: qué le pasó

Martín Ortega es el primer hijo que nació del amor entre Palito Ortega y Evangeliza Salazar. Desde hace varios años se destaca en la profesión de productor y trabaja junto a su hermano Sebastián, con quien ha hecho varias películas y series. En las últimas horas, ocurrió un fuerte episodio por el cual la familia decidió internarlo.

El periodista Luis Bremer en "Desayuno Americano", contó detalles del tenso momento: "Es un tema muy delicado y hay mucha preocupación porque habla de un hecho que ocurrió ayer por la tarde", comenzó contando el panelista en el programa de América respecto a lo que sucedió con el hijo de Palito.

Bremer contó además que alrededor de las 18 horas "llega una ambulancia especializada en salud mental luego del llamado del doctor Trujillo para que se cumplimente una decisión judicial". También expresó que el juez decide la internación debido a que "puede ser un peligro para si o para terceros, es una generalización y no es una definición".

El hijo de Palito Ortega fue internado. Foto: captura de pantalla/ América.

Fue allí que Pamela David, conductora del programa, comentó: "Hay que demostrarlo, no es que se lo dan a cualquiera y no es una tarea fácil para la familia. En el mientras tanto, está en riesgo su vida y la de terceros, es un tema delicado que no entiendo por qué no se toca de verdad y de manera inmediata".

Martín Ortega, hijo de Palito, fue internado por problemas de salud mental:

En el momento en el que sucedió esto, Martín se encontraba acompañado por Julieta, su hermana. Luis Bremer además señaló que "cada 48 horas debe el juez tener la validación de que esta internación es indispensable", por ahora la familia de Martín se mantiene en silencio y acompañándolo.