Alfredo Leuco reveló su verdadero apellido y confesó su pasado comunista: "Era de izquierda"

En La noche de Mirtha, el periodista sorprendió al recordar su militancia juvenil y revelar el origen de su verdadero apellido.

Alfredo Leuco estuvo en La noche de Mirtha el pasado sábado 7 de marzo.

Alfredo Leuco fue uno de los invitados a La noche de Mirtha el pasado sábado 7 de marzo y en la "mesaza" hizo dos confesiones sobre su vida personal. Todo comenzó cuando el periodista comentó que tuvo que cambiar su apellido y reveló las razones.

"Primero, mi objetivo en la vida era ser relator de fútbol y quería un nombre que sea más fácil de recordar y escribir", explicó el comunicador.

Y luego, Leuco añadió: "Segundo porque bueno, en algún momento tuve dificultades con la política en Córdoba, me vine a vivir a Buenos Aires..."

"¿Te persiguieron?", le preguntó Mirtha Legrand. El periodista le respondió que "sí", y después, cuando la conductora le consultó si estuvo detenido alguna vez, el comunicador le dijo que no. "Preso no, pero sí me habían expulsado de la facultad", contó Alfredo Leuco.

Alfredo Leuco en La noche de Mirtha 2 El periodista reveló los motivos por los cuales cambió su apellido y, además, confesó que fue parte del Partido Comunista. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Fue entonces que, Legrand interrumpió para preguntarle si "era comunista", a lo que el periodista contestó: "Exactamente". Leuco comentó que hace 40 años se alejó del partido y dejó en claro que, hoy en día, es "fuertemente anticomunista". "Soy un defensor de la democracia en Cuba, Venezuela, Irán. Pero sí, en mi juventud, cuando estaba en la facultad, era de izquierda", expresó el comunicador.