Alfredo Leuco reveló su verdadero apellido y confesó su pasado comunista: "Era de izquierda"
En La noche de Mirtha, el periodista sorprendió al recordar su militancia juvenil y revelar el origen de su verdadero apellido.
Alfredo Leuco fue uno de los invitados a La noche de Mirtha el pasado sábado 7 de marzo y en la "mesaza" hizo dos confesiones sobre su vida personal. Todo comenzó cuando el periodista comentó que tuvo que cambiar su apellido y reveló las razones.
"Primero, mi objetivo en la vida era ser relator de fútbol y quería un nombre que sea más fácil de recordar y escribir", explicó el comunicador.
Esto fue lo que dijo Diego Leuco en La noche de Mirtha
Y luego, Leuco añadió: "Segundo porque bueno, en algún momento tuve dificultades con la política en Córdoba, me vine a vivir a Buenos Aires..."
"¿Te persiguieron?", le preguntó Mirtha Legrand. El periodista le respondió que "sí", y después, cuando la conductora le consultó si estuvo detenido alguna vez, el comunicador le dijo que no. "Preso no, pero sí me habían expulsado de la facultad", contó Alfredo Leuco.
Fue entonces que, Legrand interrumpió para preguntarle si "era comunista", a lo que el periodista contestó: "Exactamente". Leuco comentó que hace 40 años se alejó del partido y dejó en claro que, hoy en día, es "fuertemente anticomunista". "Soy un defensor de la democracia en Cuba, Venezuela, Irán. Pero sí, en mi juventud, cuando estaba en la facultad, era de izquierda", expresó el comunicador.
"Una de las maneras de protegerme frente a la policía y todo eso durante la dictadura, era no tener el apellido cuando a uno le pedían los documentos. Y luego intenté volver a tener el apellido original de Lewkowicz cuando fue al atentado a la AMIA, porque digo, me gustaría que sepan de qué lado estoy. Pero bueno, Jorge Lanata me dijo 'no, no seas tonto. Trabajá, hace periodismo, contá la verdad de lo que vos pensás, pero no te cambiés el apellido nuevamente porque ya te conocen como Leuco'. Así es que bueno, así quedó, efectivamente", recordó Alfredo Leuco.