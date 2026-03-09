Conmoción: murió Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas, a los 65 años

La noticia fue compartida por el medio de comunicación TMZ y causó una gran tristeza en los fanáticos.

En las últimas horas, el mundo del cine estadounidense volvió a recibir un duro golpe luego de que se anunció la muerte de Jennifer Runyon, conocida actriz que participó en la exitosa película Los Cazafantasmas.

La noticia fue confirmada por el medio de TMZ y su familia realizó un comunicado en sus redes sociales para ampliar la información: "El pasado viernes por la noche falleció nuestra querida Jennifer. Fue un viaje largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia".

"Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Descansa en paz nuestra Jenn", expresaron en el final del escrito que fue compartido en la cuenta de la artista que se lució en Los Cazafantasmas.

Si bien se anunció su fallecimiento, no salió a la luz la causa de muerte de la querida Jennifer Runyon. Lo cierto es que dejó un gran vacío con su partida y un dolor enorme en sus familiares, amigos y conocidos.