Bombazo: se reveló la verdad sobre el contrato de Mario Pergolini en Eltrece

Ángel de Brito dio a conocer a través de su cuenta de X detalles sobre el futuro del periodista en el canal.

El año pasado la televisión argentina jugó una carta fuerte: el regreso de Mario Pergolini a la pantalla tras más de 15 años alejado del medio. Pese a haber repetido en más de una ocasión que no planeaba volver, el conductor sorprendió con Otro día perdido, el ciclo nocturno de Eltrece que logró instalarse rápidamente y captar la atención del público.

La apuesta no solo generó expectativa, sino que también rindió frutos. El programa logró buenos números, consolidó una audiencia fiel que pidió que la propuesta continúe durante 2026.

Mario Pergolini Otro día perdido se estrenó el 14 de julio de 2025 en la pantalla de Eltrece. Foto: Instagram / @mpergoliniok. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a circular rumores sobre la conformación del equipo y, especialmente, sobre el futuro de algunas figuras clave.

En ese contexto, Ángel de Brito dio detalles concretos sobre cómo avanzan las conversaciones con el canal. A través de sus redes sociales, el conductor de LAM compartió información sobre el estado actual de las negociaciones. "Mario Pergolini aún no renovó su contrato para volver a la pantalla de Canal 13", señaló el periodista en primer lugar.

Ángel de Brito X "Si bien todo está encaminado, conversado y pre producido, el ciclo que comenzaría en abril todavía no tiene contratos firmados, y esto ocurrirá recién cuando el conductor regrese de sus vacaciones", detalló el comunicador.