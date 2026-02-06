¿Provocación total? El regalo de las hijas de Icardi que Martín Migueles usó para marcar territorio

Tras la crisis de los chats y las denuncias cruzadas, Martín Migueles volvió a mostrarse cerca del círculo íntimo de Wanda Nara.

El pasado 4 de febrero se transformó en un escenario de contrastes para Mauro Icardi. Mientras el delantero del Galatasaray alcanzaba la gloria deportiva al consagrarse como el máximo artillero extranjero en la historia del club turco, un inesperado movimiento en redes sociales le empañó el festejo. Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, reapareció en la escena digital con una publicación que muchos interpretaron como un dardo directo hacia el futbolista.

martin migueles portada Migueles no dudó en mostrar lo que le regalaron las hijas de Wanda Nara. Archivo MDZ La jugada de Martín Migueles que sacudió el mundo de Mauro Icardi La tensión escaló cuando Migueles exhibió un obsequio confeccionado manualmente por las hijas de la mediática: un pequeño libro titulado “Para Martín. ¿Cómo nos conocimos?”. En el interior del cuaderno, se apreciaban dedicatorias que calaron hondo en el entorno: “Te quiero mucho” y “Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo”.

posteo-martin-migueles-3 Martín Migueles compartió el tierno regalo que le hicieron las hijas de Wanda Nara en su cuenta de Instagram. @miguelesmartinok Él, por su parte, no dudó en alardear del gesto y escribió en una foto donde los seguidores juran haber reconocido la mano de Wanda por detrás: “Un libro de recuerdos, qué linda sorpresa. Gracias chicas, las amo”.

posteo-martin-migueles-2 El cuaderno artesanal incluye fotos y mensajes de cariño de las nenas hacia la actual pareja de su madre. @miguelesmartinok Este posteo llegó minutos después de que Icardi compartiera su orgullo profesional mezclado con una profunda melancolía familiar. “Gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años cada partido alentándome y, hoy, por circunstancias de la vida a la distancia, pero siempre presentes”, disparó el ex de Wanda Nara.