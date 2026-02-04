La China Suárez se verá con Benjamín Vicuña sin Mauro Icardi: el motivo del reencuentro y un conflicto mayor

El próximo 7 de febrero será un día de celebración, pero también de tensiones cruzadas en el mundo del espectáculo. Magnolia , la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña , festejará su cumpleaños y ambos actores estarán presentes para acompañarla.

Sin embargo, la gran ausencia será la de Mauro Icardi , quien permanece en Turquía jugando para el Galatasaray, lo que ha disparado una serie de conflictos sobre la asistencia de sus hijas, Francesca e Isabella, al evento.

Según se detalló en LAM (América TV), la fiesta se llevará a cabo en la famosa "Casa de los Sueños", propiedad que, según acotaron en el programa, estaría embargada. La China Suárez está organizando un evento de alto perfil con temática de la serie Stranger Things , que incluirá "osos gigantes", juegos relacionados con la serie y una posible animación a cargo de Panam .

El dato que no pasó desapercibido es la confirmación de que Benjamín Vicuña será parte del festejo, mostrándose unido a su expareja por el bienestar de su hija.

El punto de conflicto surge a raíz de un pedido expreso de Mauro Icardi desde Estambul: el futbolista quiere que sus hijas, Francesca e Isabella , asistan al cumpleaños de Magnolia .

Aquí es donde las versiones se contradicen y sorprenden. Según la información vertida en el ciclo de América TV, Wanda Nara habría tenido un gesto inesperado: "Yo las llevo y entro", habría dicho la empresaria, dispuesta a llevar a las nenas e incluso ingresar a la casa de la China Suárez si fuera necesario.

Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que existe una resistencia por parte de las menores. "Las nenas no quieren ir", aseguraron en el programa. Al parecer, las niñas sienten que no tienen un vínculo real para compartir ese momento si su padre no está presente y que, en ocasiones anteriores, asistieron solo por pedido de él.

La "versión anti Wanda"

Por otro lado, el panel analizó una segunda teoría que pone el foco sobre la conductora. Se barajó la posibilidad de que sea la propia Wanda quien ponga trabas bajo una lógica de cuidado: "Sí van, pero si está el padre".

El argumento detrás de esta postura sería: "¿Quién las cuida si no está Mauro?". Mientras Icardi estaría furioso porque quiere que sus hijas se integren, la realidad indica que, sin la presencia del futbolista en Argentina para mediar, la asistencia de las nenas al cumpleaños de Magnolia pende de un hilo.