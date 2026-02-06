La China Suárez alentó a Mauro Icardi con un look sporty chic de lujo

Mirá el outfit de la China Suárez para celebrar el récord de Mauro Icardi en Turquía. Todos los detalles en la nota.

La China Suárez acompañó a Mauro Icardi en un momento clave de su carrera futbolística. En Turquía, la actriz asistió a la cancha para celebrar que el delantero se convirtió en el extranjero con más goles de la temporada en el Galatasaray, y aprovechó la ocasión para mostrar un look tan cómodo como chic.

En pleno invierno turco, la China eligió un conjunto de jogging gris con efecto gastado, compuesto por buzo con capucha y letras blancas y un pantalón babucha a juego. El conjunto se completó con zapatillas blancas y verdes, y un abrigo de piel sintética gris jaspeado. Esa pieza fue la que logró transformar el look informal en una propuesta chic.

Desde la tribuna, la actriz lució el pelo suelto y lacio, mientras que el maquillaje se mantuvo clásico, con máscara de pestañas y gloss en los labios.

Entre las imágenes que compartió en Instagram, incluyó una selfie junto a Icardi, quien llevaba la campera deportiva del Galatasaray. En el pie del posteo, la China le dedicó un mensaje afectuoso a su pareja: “Feliz récord amor mío. Que vengan muchos más. Te amo”.