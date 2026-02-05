María Becerra se reinventó con un look poderoso: mirá lo que se hizo

No te pierdas todos los detalles del nuevo look de María Becerra que sorprendió en redes. Mirá las fotos.

María Becerra sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look rotundo que marcó un quiebre visual respecto a su imagen habitual. La cantante dejó atrás su pelo largo y apostó por un corte con rapado lateral, en una decisión cargada de significado y simbolismo dentro de su recorrido artístico.

La transformación fue interpretada como el inicio de una nueva etapa en su carrera musical. El nuevo look la conectó de manera directa con sus comienzos y con una versión más cruda y auténtica de sí misma.

Las imágenes compartidas mostraron un corte llamativo, con un rapado lateral que le dio mucho carácter. La elección marcó una diferencia visible respecto al estilo que María había sostenido en los últimos años.

Tanto María Becerra como su novio, J Rei, elogiaron el trabajo del estilista Ezequiel Rojas. La artista destacó su entusiasmo frente a esta nueva etapa y aludió a una “nueva versión” de sí misma, vinculada a “la Mari de 222” de 2019.