María Becerra apuntó contra el Gobierno nacional por los incendios en la Patagonia: "El Estado..."

La situación que vive la Patagonia actualmente es caótica. Desde hace varios días, hay incendios forestales que están afectando a El Bolsón, Bariloche y el Parque Nacional Lanín.

Varias celebridades se han expresado al respecto, entre ellas María Becerra, quien a través de sus redes sociales ha mostrado su solidaridad con los afectados por los incendios. En su cuenta de Instagram, llamó a sus fanáticos a donar y ayudar a la gente afectada.

La Patagonia se encuentra en llamas desde hace varios días. Créditos: X.

Pero ahora también habló sobre este tema en medio de uno de sus shows. El pasado domingo 9 de febrero, "La nena de Argentina" se presentó en la Fiesta de la Confluencia para dar cierre a dicho evento. Más de 400 mil personas asistieron al concierto de la artista y ella aprovechó para hacer un descargo contra el Gobierno nacional por su falta de accionar en esta situación que vive la Patagonia.

"No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes.", expresó la cantante.

Esto fue lo que dijo María Becerra en la Fiesta de la Confluencia sobre los incendios en la Patagonia

"Si pueden ir a mis stories que hay información muy importante para donar y que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer", afirmó la artista.

María Becerra concluyó pidiéndole a la gente que siga ayudando y "mostrando que Argentina es fuerte y es solidaria", y levantó una bandera en la que se podía leer "S.O.S PATAGONIA".