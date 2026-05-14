La Reini antes de la fama: las fotos inéditas de Sofía Gonet que se volvieron virales

Antes de la fama, Sofía Gonet tenía un estilo muy distinto al actual. ¡No te pierdas las fotos en la nota!

En las últimas horas se viralizaron unas imágenes que muestran a la influencer, Sofia Gonet, antes de transformarse en "La Reini", el personaje digital con el que conquistó a millones de seguidores y construyó un imperio de looks imposibles de ignorar.

Las fotos, compartidas en distintas cuentas de espectáculos, muestran a una Sofía muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver hoy: con el cabello rubio, un maquillaje natural y un estilo mucho más relajado. El contraste con su imagen actual generó miles de comentarios y reacciones entre sus fans, que no podían creerlo.

Sin embargo, todo cambió en 2022, un año bisagra en el que Sofía decidió renovar por completo su imagen y comenzó a construir el universo de "La Reini", el personaje con el que explotó en popularidad y que hoy es tan reconocible.

Muchos usuarios destacaron que su evolución no fue solamente estética, sino también profesional, y que detrás del cambio de look hubo una estrategia clara de construcción de personaje que pocas influencers logran sostener en el tiempo. "Construyó un personaje súper reconocible", comentaron algunos seguidores al comparar sus fotos del pasado con las actuales, destacando que lo que podría haber sido un simple cambio de color de pelo terminó siendo el puntapié inicial de su fama.