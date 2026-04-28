La Reini hizo un cambio sorprendente: mirá el nuevo look de Sofía Gonet

Sofía Gonet vuelve a sus raíces capilares con un impactante cambio de look. No te pierdas el video en la nota.

Sofía Gonet volvió a hacer lo que mejor le sale: reinventarse sin pedir permiso y, al mismo tiempo, generar conversación. Después de varios meses instalada en un rubio dorado luminoso que había construido una identidad fresca, Sofía decidió abandonar esa etapa para regresar a un terreno que ya conocía.

La confirmación llegó con una imagen donde se la vio posando con actitud relajada. Allí, sin vueltas, eligió ponerle palabras al cambio con una frase que terminó de sellar el momento: "Sí, volví al morocho una vez más".

El nuevo tono, profundo y oscuro, contrastó de inmediato con la luminosidad anterior. El morocho le dio una intensidad distinta a su imagen, algo más clásico pero también más contundente, como si el color tuviera peso propio dentro del relato. La piel de Sofía, más clara que el cabello oscuro, generó un contraste dramático que muchos seguidores destacaron en los comentarios, elogiando el regreso a sus raíces capilares.

A sus 27 años, Sofía ya ha dejado claro que su relación con el pelo nunca es lineal ni predecible. Este cambio volvió a poner sobre la mesa ese archivo visual que fue construyendo con el tiempo, porque su recorrido incluye versiones muy distintas entre sí: desde el rubio platino hasta el castaño en diferentes intensidades, pasando por el morocho profundo, el negro azabache e incluso cortes que marcaron momentos específicos, como el bob que en su momento sintetizó una etapa más pulida y sofisticada.