Máxima Zorreguieta deslumbra con su look naranja en EE.UU.

En el marco de una agenda oficial cargada de compromisos en Washington, Máxima Zorreguieta apareció con un look completamente monocromático en tono naranja quemado. La reina de los Países Bajos llamó la atención por su elección estética, y también por lo que esa decisión representó en términos simbólicos.

El conjunto elegido, un traje de dos piezas, logró un equilibrio interesante entre lo clásico y lo más contemporáneo, puesto que cada elemento parecía responder a una lógica pensada, desde la estructura hasta la elección del color, que en este caso no fue casual. El naranja quemado, se trató de una variante más terrosa y sofisticada del tradicional naranja neerlandés.

La blusa contaba con volados en el frente y mangas largas con volumen. Ese detalle le dio movimiento al conjunto y evitó que el traje se sintiera demasiado rígido o encorsetado. El pantalón de sastrería de corte recto, por su parte, reforzó una silueta estilizada y profesional, generando una imagen que funcionó tanto en el protocolo como en el lenguaje de la moda actual.

El uso del monocromo permitió potenciar el impacto visual del conjunto, y reforzó su vínculo con la identidad neerlandesa, donde el color naranja tiene un peso simbólico indiscutido. En esta ocasión, sin embargo, Máxima eligió una versión más apagada y elegante del tono, lo que habló de una comprensión muy afinada de los códigos internacionales y de la importancia de adaptar los símbolos a cada contexto.