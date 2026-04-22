Así fue el look lencero de Zaira Nara que conquistó la noche

No te pierdas todos los detalles del look lencero de Zaira Nara que redefinió la elegancia nocturna.

Zaira Nara se mostró con un look que no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus seguidores y amantes de la moda local, al verla con una prenda en tendencia.

El vestido elegido, en satén verde oliva con un leve acabado metalizado, fue el eje del estilismo por la forma en que la tela acompañó su silueta con naturalidad, generando un movimiento fluido. El brillo sutil, además, funcionó como un recurso silencioso pero efectivo para elevar el conjunto.

Los detalles de encaje negro en el escote y el ruedo sumaron un lindo contraste, dándole el aire romántico que caracteriza a esta tendencia. El resultado fue un equilibrio donde lo delicado no resultó ingenuo, sino sofisticado y actual.

Por otro lado, el abrigo largo negro, llevado abierto y apenas apoyado sobre los hombros, introdujo una capa que transformó por completo la lectura del look. Generó un juego de proporciones interesante entre la liviandad del vestido y la estructura del tapado. Finalmente, en cuanto al calzado, lució unos zapatos de punta negros y tira fina.