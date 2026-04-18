El glamoroso look de Anya Taylor-Joy para su cumpleaños número 30

lNo te pierdas todos los detalles y fotos de look que llevó la actriz Anya Taylor-Joy para festejar su cumpleaños.

Mirá las fotos del look de Anya Taylor-Joy para su cumpleaños.

Para celebrar sus 30 años, Anya Taylor-Joy prefirió estar rodeada de familiares y amigos, pero incluso en ese contexto personal, la actriz no dejó de lado su fuerte vínculo con la moda y logró construir una imagen muy bien pensada.

Anya apostó por un vestido blanco translúcido de estilo lencero, una pieza que se ajustó al cuerpo con una silueta fluida e incorporó bordados artesanales que evocaron pétalos y texturas orgánicas. El diseño presentó un escote sensual con finos tirantes, mientras que los zapatos de taco alto en tono plateado lograron un contraste sutil que elevó el conjunto.

El beauty look acompañó desde la naturalidad, con una base liviana, pómulos apenas rosados y labios en tonos rosados con acabado glossy, dejando que el foco se mantuviera en la prenda. Los accesorios incluyeron un anillo dorado, aros brillantes y un collar de Tiffany & Co. con dije verde, pequeños acentos de brillo que completaron el look.

Uno de los detalles más comentados de la noche fue la torta con forma de carnero, en alusión a Aries, su signo zodiacal.