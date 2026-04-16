Moria rompió todo con un look que dejó a todos con la boca abierta

Mirá las fotos del impactante debut de Moria Casán como DJ en el afterparty de Esquina. Las fotos de su look.

La marca Esquina organizó un afterparty en El Deseo que mantuvo la misma impronta provocadora y escénica que define su identidad. Pero si algo dejó en claro el cierre del desfile fue que la moda también puede ser performance, y en ese cruce entre espectáculo y estilismo, Moria Casán tuvo una aparición que desdibujó los límites entre pasarela y show.

El momento que terminó de sellar la noche llegó cuando la diva se puso en el rol de DJ y llevó la energía del evento a otro nivel. Para la ocasión, eligió un vestido corto y holgado completamente cubierto de lentejuelas rosas. La estructura del diseño acompañó su silueta mientras sumaba volumen en la parte superior con hombreras marcadas.

Las mangas largas con aperturas lograron un equilibrio que permitió que la prenda se moviera con ella durante toda la performance. El escote era plisado, profundo y prolongado, y dejó ver parte del busto, agregando un componente sensual. En el centro, la herradura en gran tamaño brilló como protagonista, mostrando el emblema característico de la firma.

Llevó, además, unas medias cancan negras y unas botas altas que completaron el estilismo con un contraste que acentuó la impronta nocturna, así como unos auriculares de DJ que se integraron al concepto visual del look.