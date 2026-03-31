La conductora de El Trece abrió su programa hablando sobre la triste situación que ocurrió en San Cristóbal y contó cómo reaccionó ante la noticia.

La tragedia ocurrida en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, generó un enorme shock e impacto en todo el país. Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado por un disparo de escopeta que realizó otro estudiante del mismo colegio.

Este martes Ian finalmente recibió el último adiós por parte de familiares y amigos. El cortejo partió de la casa velatoria hasta el cementerio municipal de San Cristóbal, donde los restos del adolescente descansan en paz.

Moria Casán decidió hablar sobre el tema y conmovió a todos con su relato: "Esto no es un hecho policial más, es un cachetazo que te deja descolocada", comenzó diciendo la conductora sobre la tragedia en el pueblo de Santa Fe.

Moria Casán habló sobre la tragedia en Santa Fe Moria Casán habló de la tragedia en el colegio de Santa Fe y conmovió a todos: "Me agarró un ataque" "Fue y es muy duro lo que pasó y lo que pasa... Cuánta tragedia, cuánta tristeza y cuántas familias destruidas, qué duro todo. Ayer me agarró un ataque que me suele agarrar cuando pasan estas cosas", sostuvo Moria.