Conmoción en Santa Fe: así fue la despedida a Ian, el alumno asesinado en una escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado por otro estudiante en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe. Este martes, sus seres queridos lo despidieron.

El lunes por la noche, familiares, amigos y docentes se reunieron para despedir a Ian Cabrera, el alumno asesinado en una escuela de San Cristóbal.

San Cristóbal, un pequeño pueblo de la provincia Santa Fe, se encuentra sumido en el dolor tras la muerte de Ian Cabrera, un adolescente de 13 años, que fue asesinado el lunes en laEscuela Nº 40 Mariano Moreno por otro chico de 15.

La tragedia, que ocurrió a primeras horas de la mañana del lunes, dejó a la comunidad local en estado de shock, con una fuerte sensación de incredulidad ante lo sucedido en un espacio que, hasta ese momento, se percibía como seguro para los niños. El ataque tuvo lugar en plena clase, cuando el estudiante de 15 años abrió fuego con una escopeta, matando a Ian e hiriendo a otros alumnos. Las autoridades aún investigan los detalles del suceso, pero la violencia en un contexto escolar ha generado una serie de preguntas difíciles de responder para los habitantes del pueblo.

Partió el cortejo fúnebre de Ian Cabrera Comenzó el cortejo fúnebre de Ian Cabrera Un día después de la tragedia, los familiares y seres queridos despidieron a Ian Cabrera. A las 10:20 de la mañana, llegó el coche fúnebre a la casa velatoria de San Cristóbal para trasladar los restos del adolescente. Luego de que el ataúd fuera retirado de la sala velatoria, sus allegados cargaron coronas de flores arriba del vehículo. Fue entonces que comenzó el cortejo fúnebre, con una parada en la iglesia del pueblo para realizar una misa. Luego, el cortejo pasará por el Club Atlético Independiente, donde Ian jugaba al fútbol con sus amigos.

Finalmente, el cortejo siguió hasta el cementerio municipal de San Cristóbal, donde el cuerpo de Ian fue depositado en un cajón en el nicho del pabellón.

Así fue la ceremonia de despedida de Ian Cabrera el lunes por la noche El lunes por la noche, comenzó la despedida de Ian Cabrera en la puerta de la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, donde ocurrió el tiroteo. Allí, decenas de personas se congregaron encendiendo cientos de velas y levantando carteles que exigían "Justicia por Ian" frente a la institución.