"La escopeta fue robada": el dato clave sobre el arma utilizada por el tirador de San Cristóbal

La provincia de Santa Fe continúa conmocionada por el ataque armado que tuvo lugar el lunes por la mañana en una escuela de la localidad de San Cristóbal . Allí, un adolescente de 15 años ingresó al colegio con una escopeta y disparó contra sus compañeros.

Producto del tiroteo, un chico de 13 murió, mientras que otros ocho alumnos resultaron heridos. Según trascendió, seis de ellos fueron dados de alta con heridas superficiales, mientras que dos continúan internados.

En diálogo con los medios, el abuelo del adolescente de 15 años confirmó que la escopeta calibre 12/70 utilizada en el hecho fue robada de su propiedad. “La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza”, expresó en diálogo con América.

Además, manifestó que él no le enseñó a su nieto a cazar. “Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartucho yo. Nada. Yo no le enseñé nunca a usarla”, aclaró.

Tras el ataque, el tirador fue detenido y puesto a disposición de las autoridades . La causa se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.

En el marco de una conferencia de prensa brindada el lunes desde la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el atacante no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo. Sin embargo, informó que el tirador padece una situación familiar compleja. “Sabemos que sufría una situación intrafamiliar, en el ámbito privado muy compleja, que atravesaba a la madre y a la familia”, señaló.

tirador Santa Fe El tirador tiene 15 años. NA

Según trascendió, el adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, debido a que un artículo determina un plazo para su cumplimiento efectivo.

Esto se debe a que el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen "entrará en vigencia a los 180 días" de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado. De este modo, el chico que actualmente se encuentra detenido será declarado no punible y sólo podrá recibir alguna sanción o medida particular.