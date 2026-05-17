Sufrió un ataque de epilepsia y provocó un choque múltiple en Belgrano: hay ocho heridos

Un violento choque múltiple alteró este domingo al mediodía la circulación en el barrio porteño de Belgrano y dejó ocho personas heridas, luego de que una camioneta circulara a contramano y provocara una colisión en cadena en la intersección de las avenidas Cramer y Monroe.

El episodio ocurrió cerca de las 13 en una de las esquinas más transitadas de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos, el conductor de una camioneta Haval que estaba detenido sobre Monroe habría sufrido un episodio de epilepsia que derivó en una aceleración involuntaria del vehículo.

Fuera de control, la camioneta avanzó a contramano por avenida Cramer y embistió primero a dos motocicletas que se encontraban detenidas delante suyo. Segundos después, impactó de frente contra un automóvil cuyo conductor no logró evitar la colisión debido a la velocidad de la maniobra.

El impacto inicial generó una reacción en cadena que involucró a otros tres vehículos que circulaban detrás del auto embestido. Como consecuencia, varios rodados terminaron con importantes daños materiales, mientras que restos de vidrios y piezas plásticas quedaron esparcidos sobre la calzada.

choque belgrano X: @FlorDutto

Operativo de emergencia y asistencia a las víctimas

La magnitud del choque obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en plena avenida. El SAME activó una alerta roja y envió seis ambulancias para asistir a los heridos, mientras que Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña trabajaron en el lugar para coordinar el rescate y ordenar el tránsito.

Debido a la gravedad de la escena, la circulación sobre avenida Cramer permaneció completamente cortada durante varias horas, generando importantes demoras y congestión vehicular en toda la zona de Belgrano.

En total, ocho personas mayores de edad recibieron asistencia médica tras el siniestro. Cuatro de ellas fueron atendidas en el lugar por lesiones leves y golpes menores. Una mujer incluso decidió rechazar el traslado y dirigirse por sus propios medios a un centro médico de su obra social.

choque múltiple belgrano

Los otros cuatro heridos fueron derivados a hospitales públicos con diagnósticos de politraumatismos, aunque ninguno presentaba riesgo de vida. Tres pacientes (una mujer de 29 años y dos hombres de 31 y 63 años) fueron trasladados al Hospital Pirovano, mientras que un hombre de 44 años fue derivado al Hospital Tornú.

Investigación y pericias tras el choque

La Policía de la Ciudad comenzó a trabajar inmediatamente para reconstruir la mecánica exacta del hecho y determinar en qué circunstancias el conductor perdió el control de la camioneta.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, encabezada por el fiscal Leandro Galvaire, quien dispuso actuaciones por lesiones culposas y ordenó distintas pericias sobre los vehículos involucrados.

Además, se buscará confirmar mediante estudios médicos y análisis periciales si efectivamente el conductor sufrió una descompensación o un episodio neurológico previo al impacto, tal como señalaron las primeras versiones obtenidas en el lugar.

Testigos y escenas de caos en plena avenida

Vecinos y automovilistas que presenciaron el hecho describieron la secuencia como “impactante” y compararon el choque con una escena cinematográfica debido a la violencia de los impactos y la cantidad de vehículos involucrados.

Algunos testigos registraron con sus teléfonos celulares el momento posterior al accidente, donde podían verse motos tiradas sobre el asfalto y autos completamente destruidos en medio del operativo de emergencia.

Las imágenes también mostraron a vecinos intentando asistir a las víctimas mientras aguardaban la llegada de las ambulancias. El tránsito en la zona permaneció afectado durante gran parte de la tarde, mientras los equipos de emergencia removían los vehículos y realizaban las tareas de peritaje.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a una posible descompensación del conductor de la camioneta, aunque las causas exactas del violento choque todavía intentan ser establecidas por la Justicia.