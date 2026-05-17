Horror en Santiago del Estero: hallaron muerta a una nena de 10 años y sospechan de sus padres

La muerte de una nena de 10 años sacudió a la provincia de Santiago del Estero este jueves por la noche cuando sus padres llamaron a la policía y expresaron que habían encontrado muerta a su hija. No obstante, el cuerpo de la menor tenía varios hematomas y lesiones, lo que derivó en una investigación de sus progenitores ante la sospecha de un caso de maltrato y abandono.

René Orlando Bulacio (47) y Viviana Soledad Ovejero (26) declararon a la policía que su hija sufría fuertes dolores de garganta y tos persistente desde hacía una semana, y que ante la imposibilidad de llevarla al médico por su situación económica, sólo le proporcionaban alimentos líquidos por la dificultad que presentaba para comer sólido.

A su vez, la menor también habría tenido un cuadro de neumonía hace algunos años atrás según el relato de sus padres.

El primer acercamiento de los voceros tuvo como posibilidad la muerte natural, sin embargo la Justicia ordenó una serie de medidas, entre ellas la autopsia del cuerpo de la menor, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Golpes y lesiones en el cuerpo de la niña: las claves que podrían resolver la investigación

Al ingresar a la vivienda, la Policía encontró a la nena recostada sobre una cama con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Según publicó El Liberal, presentaba “hematomas en la zona de los glúteos, aparentes irritaciones en la entrepierna y lesiones compatibles con golpes en la parte interna de ambas rodillas y en el lateral derecho del rostro”. Además, el cuello del pulóver estaba rasgado y tenía una mancha pardo-rojiza en la espalda.

Personal del Centro Integral de Salud confirmó el fallecimiento y, por orden del fiscal de la causa Rafael Zanni, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística, quienes realizaron tareas de fotografía y planimetría. Los investigadores secuestraron las prendas de la menor para ser sometidas a pericias.

Ante las lesiones detectadas, los padres declararon voluntariamente que las marcas se habrían producido mientras la niña jugaba con su bicicleta. Sin embargo, tras tomar conocimiento de los hallazgos, el fiscal se presentó en la vivienda durante la madrugada y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, clave para determinar las causas de la muerte.

Además, dispuso la demora del padre y que la madre permanezca bajo custodia mientras avanza la investigación.