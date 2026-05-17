Asesinato en Guaymallén: el brutal ataque a siete disparos y un testigo clave para la investigación

La investigación por el asesinato de Gustavo Adolfo Pérez Álvarez , ocurrida durante la madrugada del domingo en Guaymallén , sumó en las últimas horas nuevos y estremecedores detalles . Los peritajes realizados por Policía Científica confirmaron que la víctima recibió siete disparos en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 3 , cuando efectivos de la Subcomisaría Campos realizaban patrullajes por calle Servet y, al llegar a la intersección con Correa Saá, observaron a un hombre tendido sobre la el asfalto, aparentemente sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez , de 34 años , y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) constataron que falleció en el lugar tras el ataque.

Información policial confirmó que la víctima, era conocida en el ambiente delictivo con el alias de “El Guata”, quien registraba antecedentes por robo simple en 2011 y 2026, robo simple en grado de tentativa en 2026, hurto en grado de tentativa en 2025 y hurto simple en grado de tentativa en 2024.

En un primer momento, personal del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) constató el fallecimiento y advirtió a primera vista dos orificios de bala en el tórax. Sin embargo, el avance de los peritajes modificó el escenario inicial de la investigación.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que los profesionales de la Policía Científica detectaron siete impactos de arma de fuego con orificios de ingreso y sin salida en diferentes partes del cuerpo del hombre.

Además, entre las prendas de la víctima fueron hallados restos plúmbeos compatibles con un proyectil calibre 22, elemento que quedó incorporado al expediente judicial.

Sin cámaras y con un posible testigo

Tras el hallazgo, en la escena trabajó personal de Homicidios, Policía Científica, Grupo TEM y efectivos policiales de la jurisdicción.

En paralelo, los investigadores dejaron constancia de que no se encontraron cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque, lo que complica el avance de la pesquisa.

Por disposición judicial, un posible testigo fue trasladado de manera inmediata a una sede judicial para prestar declaración y aportar datos sobre el homicidio.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso realizar una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.