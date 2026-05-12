Arreglaba el techo de una casa en Guaymallén, sufrió una caída y quedó con graves lesiones

Un hombre resultó con graves lesiones tras sufrir una caída mientras arreglaba el techo de una casa en Guaymallén. La víctima tuvo que ser hospitalizada.

Personal del SEC asistió a la víctima en la escena del accidente ocurrido en Guaymallén.

n hombre sufrió un grave accidente mientras arreglaba el techo de una vivienda la mañana de este martes en Guaymallén. La víctima cayó desde una escalera y quedó inconsciente y con lesiones severas. Posteriormente, pudieron reanimarlo y fue internado en el Hospital Central.

El hecho se registró minutos después de las 11 a partir de un llamado a la línea de emergencias 911, el cual alertó sobre un hombre que resultó con severas heridas al padecer una caída mientras realizaban tareas de reparación en altura, sobre el techo de un domicilio de calle Azcuénaga al 2.300.

El estado de la víctima tras el accidente Policías de la jurisdicción se desplazaron hasta ese lugar y encontraron a la víctima inconsciente, con sangrado en los oídos y la nariz. Por eso, se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal revisó al trabajador en la escena y le diagnosticó politraumatismos graves.

Ante eso, fue trasladado por los profesionales de la salud hasta el citado centro asistencia capitalino, donde fue internado en una sala de Observaciones y recuperó la conciencia tras recibir las primeras curaciones.

Por otro lado, los efectivos que trabajaron en el lugar del hecho entrevistaron al padre del trabajador lesionado y este relató que su hijo estaba arreglando el techo de la propiedad y precipitó inesperadamente desde una escalera, sin poder explicar los motivos que provocaron el accidente.