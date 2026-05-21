Moria Casán y Georgina Barbarossa rompieron la grieta de canales y se reconciliaron en vivo: "Nunca te dejé de querer"

En un ida y vuelta cargado de nostalgia y humor, las históricas artistas recordaron los mejores años de una amistad que parecía perdida. Esto pasó entre Moria Casán y Georgina Barbarossa.

La última entrega de los Premios Martín Fierro 2026 ya había regalado una de las imágenes más potentes del año con el abrazo arriba del escenario entre Moria Casán y Georgina Barbarossa. Sin embargo, la verdadera reconciliación se mudó de la fiesta de APTRA directamente a la grilla matutina.

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en vivo.

Rompiendo con cualquier lógica de competencia empresarial, Telefe y El Trece unieron sus pantallas en un dúplex histórico para que las animadoras conversaran cara a cara tras 26 años de un frío distanciamiento.

Un puente inédito entre pantallas líderes por la reconciliación de dos divas La apertura de la transmisión en simultáneo marcó un hito en la televisión abierta actual. Desde el estudio de La Mañana con Moria y en conexión directa con A la Barbarossa, las conductoras evidenciaron que la madurez afectiva está por encima de los números de rating. Al iniciar el contacto, Casán puso en dimensión la relevancia del suceso, aclarando que no habían existido contactos telefónicos previos desde aquella noche de premiación y que todo lo que estaba por suceder nacía de forma imprevista y natural.

moria casan georgina barbarossa (1) "Estamos recuperando nuestra amistad": la frase con la que las conductoras cerraron un bloque histórico de televisión en vivo. Capturas TV La sensibilidad se apoderó rápidamente del aire cuando Barbarossa tomó la palabra y admitió el fuerte impacto emocional que le generaron las palabras secretas que la One le dedicó al oído en la fiesta del espectáculo. En un gesto que la define, Moria desestimó cualquier tipo de especulación mediática: “La validación de nuestra amistad pasa por otro lado del ego. Lo que sentí fue abrazarte y decirte lo que te dije. Fue genuino, en un programa expuesto, pero sin buscar repercusión”.