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Moria Casán y Georgina Barbarossa rompieron la grieta de canales y se reconciliaron en vivo: "Nunca te dejé de querer"

En un ida y vuelta cargado de nostalgia y humor, las históricas artistas recordaron los mejores años de una amistad que parecía perdida. Esto pasó entre Moria Casán y Georgina Barbarossa.

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Así se emocionaron dos divas en TV en vivo / Captura Eltrece Telefe

Así se emocionaron dos divas en TV en vivo / Captura Eltrece Telefe

La última entrega de los Premios Martín Fierro 2026 ya había regalado una de las imágenes más potentes del año con el abrazo arriba del escenario entre Moria Casán y Georgina Barbarossa. Sin embargo, la verdadera reconciliación se mudó de la fiesta de APTRA directamente a la grilla matutina.

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en vivo.

Rompiendo con cualquier lógica de competencia empresarial, Telefe y El Trece unieron sus pantallas en un dúplex histórico para que las animadoras conversaran cara a cara tras 26 años de un frío distanciamiento.

Un puente inédito entre pantallas líderes por la reconciliación de dos divas

La apertura de la transmisión en simultáneo marcó un hito en la televisión abierta actual. Desde el estudio de La Mañana con Moria y en conexión directa con A la Barbarossa, las conductoras evidenciaron que la madurez afectiva está por encima de los números de rating. Al iniciar el contacto, Casán puso en dimensión la relevancia del suceso, aclarando que no habían existido contactos telefónicos previos desde aquella noche de premiación y que todo lo que estaba por suceder nacía de forma imprevista y natural.

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"Estamos recuperando nuestra amistad": la frase con la que las conductoras cerraron un bloque hist&oacute;rico de televisi&oacute;n en vivo.

"Estamos recuperando nuestra amistad": la frase con la que las conductoras cerraron un bloque histórico de televisión en vivo.

La sensibilidad se apoderó rápidamente del aire cuando Barbarossa tomó la palabra y admitió el fuerte impacto emocional que le generaron las palabras secretas que la One le dedicó al oído en la fiesta del espectáculo. En un gesto que la define, Moria desestimó cualquier tipo de especulación mediática: “La validación de nuestra amistad pasa por otro lado del ego. Lo que sentí fue abrazarte y decirte lo que te dije. Fue genuino, en un programa expuesto, pero sin buscar repercusión”.

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Las pantallas de Telefe y El Trece se unieron en una transmisi&oacute;n en simult&aacute;neo que paraliz&oacute; a la industria televisiva.

Las pantallas de Telefe y El Trece se unieron en una transmisión en simultáneo que paralizó a la industria televisiva.

El punto álgido de la jornada, que dejó sin palabras a los panelistas de ambos ciclos, se produjo cuando la diva de las tablas expuso sus sentimientos más profundos con una contundencia total. “Cuando te vi y te abracé me di cuenta de que nunca te dejé de querer”, sentenció Moria, provocando las lágrimas instantáneas de su colega y un clima de íntima introspección en ambos canales.

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El abrazo inicial en los Mart&iacute;n Fierro 2026 funcion&oacute; como el detonante para una reconciliaci&oacute;n esperada por d&eacute;cadas.

El abrazo inicial en los Martín Fierro 2026 funcionó como el detonante para una reconciliación esperada por décadas.

Fiel a su estilo resolutivo, Casán apeló al humor para descomprimir la alta carga emotiva del estudio, recordando que el núcleo de su antiguo vínculo siempre estuvo atravesado por la risa y el acompañamiento mutuo en los momentos más complejos de sus vidas.

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